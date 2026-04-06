Convocatoria para pymes ofrece becas de hasta 80% para empresas en etapa de crecimiento

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial, pero enfrentan un reto estructural: crecer de manera sostenible. En ese contexto, la Fundación Bolívar Davivienda abrió una convocatoria nacional que ofrece becas de hasta el 80% para acompañar a empresarios que buscan escalar sus negocios y enfrentar decisiones clave en su proceso de expansión.

La iniciativa, a través del programa Emprende País, está dirigida a empresas que ya operan y generan ingresos, pero que se encuentran en una etapa en la que el desafío ya no es vender más, sino definir el rumbo estratégico del negocio, fortalecer su estructura y mejorar su rentabilidad.

El desafío de las pymes: pasar de operar a crecer con estructura

Aunque una gran parte de las empresas en el país logra mantenerse en el mercado, pocas consiguen escalar de forma estructurada, rentable y sostenible.

De acuerdo con la información del programa, el punto crítico aparece cuando el crecimiento exige decisiones estratégicas sobre el modelo de negocio, la gestión financiera y la proyección a largo plazo, un proceso en el que muchas compañías carecen de herramientas o acompañamiento especializado.

En ese escenario, el fortalecimiento empresarial se convierte en un factor determinante no solo para la sostenibilidad de las empresas, sino también para su capacidad de generar empleo y aportar al desarrollo económico.

Qué incluye la convocatoria y cómo aplicar

La convocatoria está abierta a nivel nacional y contempla un proceso de acompañamiento de 10 meses, enfocado en trabajar directamente sobre los retos reales de cada empresa.

Entre los componentes del proceso están:

Acompañamiento estratégico personalizado

Mentoría con empresarios y ejecutivos

Desarrollo de un plan de crecimiento

Acceso a redes empresariales

Las empresas seleccionadas podrán acceder a becas que cubren hasta el 80% del valor del programa. Tenga en cuenta la fecha límite de inscripción que va hasta el próximo 16 de abril de 2026

Si bien muchas empresas logran consolidarse en sus primeras etapas, el paso hacia la expansión estructurada continúa siendo limitado, lo que reduce su impacto en productividad, competitividad y generación de empleo.

Por ello, es importante resaltar que, según datos del programa, el acompañamiento ha tenido impactos medibles en las empresas participantes:

64% aumentó sus ventas

3 de cada 4 mejoró su rentabilidad

88% fortaleció su manejo financiero

78% amplió sus conexiones de negocio

Además, en 15 años, el programa ha acompañado a más de 523 empresas en distintas regiones del país.