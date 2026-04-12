¿Las deudas en Colombia tienen vencimiento? Estos son los casos y esto explica la ley

En muchas partes del mundo, y Colombia no es la excepción, las personas deben recurrir a créditos o prestamos para lograr adquirir cosas como una casa o un carro. Esto, en términos económicos, vendría a ser denominado como endeudarse.

Y es que bienes de este tipo, que suelen ser de precios elevados, necesitan de un respaldo económico para que las personas puedan adquirirlos.

En esa línea, el banco BBVA define una deuda como la “obligación que adquiere un particular o una empresa de devolver los fondos aportados por terceros”.

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Sin embargo, surge en Colombia la duda de si en el país estas mismas deudas tienen una fecha de vencimiento, es decir, si prescriben o no. Por ello, en Caracol Radio le contamos.

¿Las deudas vencen en Colombia?

Pues bien, la respuesta es sí, pero no en un mismo periodo de tiempo y tampoco en un mismo tipo de duda, son diferentes todos.

Ahora, que una deuda tenga vencimiento no quiere decir que usted pueda evitarlas por el tiempo determinado que dice la ley y no las deberá pagar luego, no; hay que cumplir una condición clave: una deuda vence siempre y cuando el acreedor no notifique de esta misma al deudor.

En esa línea, y según explica el Ministerio de Justicia, la “prescripción o el vencimiento de una deuda ocurre cuando el acreedor pierde la posibilidad de reclamar el pago de ésta”.

Entonces, ¿en qué casos vence una deuda y en cuánto tiempo?

Según explica la Fundación Universitaria del Área Andina hay tres tipos de deudas que tienen vencimiento, cada una con también tres tipos de periodos dependiendo de su naturaleza. Esto se establece en el Código Civil colombiano:

Títulos valores (acción cambiaria): 3 años . Acá van incluidas las deudas respaldadas por letras de cambio, pagarés o facturas. El tiempo empieza a contar desde la fecha de vencimiento del título.

. Acá van incluidas las deudas respaldadas por letras de cambio, pagarés o facturas. El tiempo empieza a contar desde la fecha de vencimiento del título. Acción ejecutiva : 5 años . Es el caso en el que la deuda consta en un documento que presta mérito ejecutivo, como un contrato, un acta de conciliación o una sentencia judicial, el acreedor tiene cinco años para iniciar un proceso ejecutivo en tu contra.

: . Es el caso en el que la deuda consta en un documento que presta mérito ejecutivo, como un contrato, un acta de conciliación o una sentencia judicial, el acreedor tiene cinco años para iniciar un proceso ejecutivo en tu contra. Acción ordinaria: 10 años . Finalmente, cuando no existe un título ejecutivo claro, el acreedor puede iniciar un proceso ordinario para que un juez reconozca la existencia de la deuda. El plazo para esta acción es de diez años.

Cabe recordar que estos tiempos pueden ser interrumpidos. “Si el acreedor presenta una demanda judicial antes de que se cumpla el tiempo o si el deudor reconoce la obligación (por ejemplo, haciendo un abono o firmando un nuevo acuerdo de pago), el conteo de la prescripción se reinicia", explica el Areandina.

¿Cómo se debe tramitar la prescripción de una deuda? Paso a paso

Este es el paso a paso que explica el Ministerio de Justicia para que usted pueda tramitar el vencimiento de una deuda. Debe adjuntar pruebas.

Cuando reciba la comunicación por parte del juez en la que le indiquen que debe pagar una deuda, puede presentar dentro de 10 días un documento alegando el vencimiento o la prescripción de la deuda y aportando las pruebas que lo demuestren. El juez que lleva el caso le informará al acreedor para que dentro de 10 días se pronuncie sobre el vencimiento de la deuda y remita las pruebas. Después, el juez llamará al deudor y al acreedor a una audiencia. Finalmente, el juez en la audiencia revisará las pruebas y expedirá la sentencia, en la cual decide sí la deuda todavía se puede cobrar o sí la deuda ya no se puede cobrar, en este último caso, deberá desembargar los bienes del deudor en caso de que hubiera ordenado el embargo.

¿Se necesita abogado para tramitar el vencimiento de una deuda?

Sí y no. Hay dos casos. Se necesita un abogado durante el proceso cuando la deuda que se le cobra “es superior a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

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Cuando es menor, “puede presentar el documento alegando la prescripción directamente”.

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