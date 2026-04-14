Hombre que sufrió ataque en Usaquén estaba armado y tenía chaleco antibalas
De acuerdo con cifras de las autoridades, en lo corrido del 2026 se han presentado 134 casos de sicariato, 62 casos menos que el año pasado.
En las últimas horas en la localidad de Usaquén, en el barrio Barrancas se presentó un nuevo hecho de sicariato que sacudió la seguridad de Bogotá.
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De acuerdo con fuentes, la víctima del ataque fue identificado como Jair Ruiz de 29 años y quien es comerciante de cárnicos en la zona.
Sumado a esto, Caracol Radio pudo establecer que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos por los cuales el hombre estaba armado y portaba chaleco antibalas.
En los hechos un menor de edad y tres transeúntes resultaron heridos y se encuentran en un centro asistencial. Así mismo, el sicario y la víctima ingresaron a cirugía debido a la gravedad de sus heridas.
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Por ahora, la Policía Metropolitana destinó un grupo especializado de policía judicial e inteligencia para dar con el paradero del actor intelectual de estos hechos.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...