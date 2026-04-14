Hombre que sufrió ataque en Usaquén estaba armado y tenía chaleco antibalas

En las últimas horas en la localidad de Usaquén, en el barrio Barrancas se presentó un nuevo hecho de sicariato que sacudió la seguridad de Bogotá.

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De acuerdo con fuentes, la víctima del ataque fue identificado como Jair Ruiz de 29 años y quien es comerciante de cárnicos en la zona.

Sumado a esto, Caracol Radio pudo establecer que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos por los cuales el hombre estaba armado y portaba chaleco antibalas.

En los hechos un menor de edad y tres transeúntes resultaron heridos y se encuentran en un centro asistencial. Así mismo, el sicario y la víctima ingresaron a cirugía debido a la gravedad de sus heridas.

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Por ahora, la Policía Metropolitana destinó un grupo especializado de policía judicial e inteligencia para dar con el paradero del actor intelectual de estos hechos.