Sin acuerdo termina mesa de negociación entre gobierno y lideres campesinos

La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y los representantes del paro campesino en Bogotá finalizó sin ningún acuerdo. Tras horas de negociación, los manifestantes confirmaron que los bloqueos viales continuarán de manera indefinida al no obtener las respuestas esperadas sobre sus peticiones.

Los voceros campesinos exigen la derogación de la resolución del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) que incrementó los avalúos catastrales, impactando gravemente el costo del impuesto predial. El Gobierno no aceptó la petición de derogar dicha norma en la mesa de hoy.

De otro lado el Gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus, confirmó una reunión este martes 14 de abril en cabeza del Ministro de Interior Armando Benedetti, en la ciudad de Bucaramanga.

“Recibimos una llamada ahora y una invitación del ministro Benedetti para reunirnos en Bucaramanga con los alcaldes y buscar soluciones desde el punto regional para mí es una opción, pero no estamos patrocinando el paro simplemente estamos acá para ayudar a buscar una solución para aliviar la situación de los santandereanos”, aseguró el mandatario departamental.

EL Viceministro para el Diálogo Social Gabriel Rondón aseguró que esperan encontrar una salida concertada con todas las partes en el menor tiempo posible y aseguró que es de suma importancia el desbloqueo de las vías, para garantizar el paso de alimentos y viajeros.

“El gobierno nacional generará todos los elementos logísticos para trasladar a todas las personas que se necesiten que estén aquí en Bogotá tanto alcaldes al gobernador o a las demás personas y estamos esperando que también y las personas en Santander” reiteró Rondón.

Varios grupos de lideres campesinos, esperan ser parte de esta reunión en cabeza del Ministro del Interior Armando Benedetti, alcaldes y la gobernación de Santander.