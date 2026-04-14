DIMAYOR modifica horarios de la fecha 17 : ¿Cuál es la razón?

La DIMAYOR anunció oficialmente un cambio en la programación de dos partidos correspondientes a la fecha 17 de la Liga 2026-I, debido a inconvenientes técnicos en los escenarios deportivos donde estaban previstos.

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Según el comunicado, la entidad recibió reportes por parte de IMDER Montería e INDEPORTES Boyacá, en los que se alertaba sobre fallas en la iluminación del Estadio Jaraguay y la programación de una inspección eléctrica en el Estadio La Independencia de Tunja. Estas situaciones impedían garantizar el normal desarrollo de los compromisos en sus horarios iniciales.

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Ante este panorama, los encuentros entre Jaguares FC y Deportivo Pasto, así como el duelo entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali, fueron reprogramados. Ambos partidos se disputarán el viernes 17 de abril a las 4:00 p.m., en un intento por evitar riesgos relacionados con la visibilidad y el correcto funcionamiento de los escenarios.

Más allá del ajuste inmediato, la DIMAYOR también aprovechó para enviar un mensaje contundente a los clubes del fútbol profesional colombiano. La entidad confirmó que, a partir del segundo semestre de la temporada, no se permitirá el uso de estadios que no cuenten con un sistema de iluminación adecuado, buscando prevenir este tipo de inconvenientes que afectan la organización del campeonato.

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Finalmente, el organismo rector del FPC ofreció disculpas a aficionados, equipos y demás actores involucrados por los cambios realizados, reconociendo el impacto que estas modificaciones pueden generar en la logística y planificación de los compromisos.