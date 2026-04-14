Denuncian que exsupervisor de la ANI ahora gerencia Puerto Pisisí en medio de millonaria sanción

Turbo, Antioquia

La Fundación Forjando Futuros lanzó una alerta por el nombramiento de Jorge Alberto Acevedo Talero como gerente de la Sociedad Portuaria de Pisisí S.A., en el municipio de Turbo, en el Urabá anitoqueño, apenas un mes después de haber finalizado su contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad en la que cumplía funciones de seguimiento técnico, administrativo y operativo a concesiones portuarias.

De acuerdo con la Fundación, Acevedo Talero ejerció como contratista de la ANI hasta el 31 de diciembre de 2025, y el 2 de febrero de 2026 asumió la gerencia de la misma sociedad portuaria que actualmente enfrenta un proceso sancionatorio ante esa entidad. Coincidencia temporal que para la fundación ha encendido las alertas por un posible conflicto de intereses, dado su rol previo en la supervisión de proyectos del sector.

En marzo, la ANI le impuso una multa superior a los 14.286 millones de pesos a la sociedad Puerto Pisisí S.A.S. por presuntos incumplimientos contractuales. Sin embargo, la sanción aún no está en firme, pues la empresa presentó recursos que siguen en trámite.

Solicitud de compensación a las familias afectadas por el proyecto portuario

En este contexto, la Fundación Forjando Futuros, que actúa como apoderada de las víctimas, radicó una solicitud formal ante la ANI para que los recursos derivados de la multa sean destinados a la compensación de las familias afectadas por el proyecto portuario.

Las familias representadas de Hoober Quintero, Candelario Pérez de la Rosa y Luis Eduardo Cubides, habrían firmado en 2021 un Memorando de Entendimiento con la sociedad portuaria en el que la empresa se comprometería a entregar tierras, vivienda y proyectos productivos como medidas de compensación. No obstante, según la Fundación, estos compromisos no se han materializado.

“Nosotros hemos presentado que ese recurso de esa multa debe ser para compensar a las víctimas en el incumplimiento que ha hecho Pisisí con esas familias. Una vivienda, un proyecto productivo, la tierra, una empresa asociativa. Nada de eso ha cumplido. Van cuatro años de incumplimiento”, señaló Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación.

Adicionalmente, Forjando Futuros radicó una denuncia penal interpuesta contra empresarios vinculados a Puerto Pisisí por los delitos de estafa y abuso de confianza, relacionados con el presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas con las víctimas.

La Fundación reiteró su llamado a la ANI para que garantice que el proceso sancionatorio avance y que las medidas adoptadas cumplan una función reparadora, especialmente tratándose de comunidades afectadas por el conflicto armado y el despojo de tierras en el Urabá antioqueño.