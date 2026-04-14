Carvalho y Quintero no conciliaron: Fiscalía decidirá si investiga al congresista

Medellín, Antioquia

La audiencia de conciliación entre el representante a la cámara Daniel Carvalho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero terminó sin acuerdo en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la denuncia por presunta injuria y calumnia presentada por el exmandatario.

Tras la diligencia, el senador Carvalho aseguró que su actuación corresponde al ejercicio del control político y que enfrentará el proceso con tranquilidad.

“En Colombia hacer control político no es un delito. Aquí estoy en una audiencia porque Daniel Quintero me denunció por supuestamente manchar su buen nombre”, afirmó.

El congresista agregó que acudió a la diligencia sin abogados y sostuvo que continuará ejerciendo su función pública:“Voy a seguir haciéndolo sin miedo de que intenten, como siempre, judicializar el control político”, señaló.

Quintero afirma que el caso irá a juicio

Por su parte, el exalcalde Daniel Quintero publicó en redes sociales que el caso avanzará hacia un juicio penal en la Corte Suprema de Justicia.

“El representante Daniel Carvalho va a juicio penal por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia”, escribió en su cuenta de X.

Según Quintero, durante la audiencia no se logró ningún acuerdo y el proceso continuará, por lo que aseguró que presentará ocho nuevas pruebas, entre ellas capturas de pantalla, videos y declaraciones públicas que, según él, demostrarían una campaña de difamación.

Fiscalía deberá evaluar si hay mérito

Sin embargo, jurídicamente el proceso no pasa automáticamente a juicio tras el fracaso de la conciliación.

El siguiente paso es que la Fiscalía evalúe el material probatorio y determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal o formular cargos.

Solo en caso de que la autoridad encuentre mérito penal, el caso podría avanzar posteriormente a una etapa de juicio ante la Corte Suprema de Justicia.