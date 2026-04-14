David Luna invitó a firmar petición para que candidatos presidenciales debatan: “exigimos respeto”

David Luna, quien participó en la ‘Gran Consulta por Colombia’, está impulsando una petición en la plataforma Change.org para que los candidatos presidenciales hagan debates públicos antes del 31 de mayo.

A través de esta iniciativa ciudadana, los firmantes les están exigiendo a los organismos electorales pertinentes y a los candidatos acordar mecanismos que aseguren la participación de todos los postulantes en, al menos, un debate televisado a nivel nacional.

“Colombia merece respeto. No podemos elegir presidente sin ver a los candidatos debatir, dar la cara y responderle al país. Los debates no son opcionales, son un deber y los ciudadanos necesitan conocer propuestas porque están aburridos de los insultos”, dijo Luna.

La propuesta está siendo firmada por personas de diferentes regiones del país, quienes coinciden con que “es un irrespeto hacia el electorado colombiano no tener debates”.

“Los colombianos exigimos respeto como votantes. ¿Cómo vamos a elegir a quién va a dirigir al país los próximos 4 años, sin haber visto un debate entre los candidatos?

Es alarmante que algunos candidatos eviten participar en debates públicos”, señala la solicitud.

Además, indica que los debates presidenciales “son una herramienta crucial para la democracia”, que les permite a los votantes evaluar las propuestas y las personalidades de quienes quieren gobernar el país.

“Sin estas instancias de intercambio de ideas y confrontación de programas, nos están privando de una visión completa y clara de las opciones presentes en la contienda electoral”, agrega.

La petición, según sus impulsores, busca fortalecer la democracia y exigir que los candidatos presidenciales se comprometan “con el debate abierto y constructivo”.

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