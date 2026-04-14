Colombia recuperó 174 piezas arqueologicas precolombinas desde Chile en un acto de repatriación

174 piezas arqueológicas de origen precolombino, en su mayoría pertenecientes a la cultura Tumaco-La Tolita, fueron entregadas voluntariamente por la familia Errázuriz Cox de Chile, tras décadas de custodia.

Se trata de un acto de repatriación cultural, que fue presidido por el embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, y contó con la participación de autoridades diplomáticas y culturales de ambos países, así como miembros de la familia donante.

Las piezas y objetos precolombinos serán administrados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), quienes se encargarán de su investigación, conservación y puesta en valor.

Además, el gobierno colombiano prevé el traslado de los objetos recuperados al Museo Arqueológico de Tumaco-La Tolita, con el propósito de reconectarlas con su territorio de origen.