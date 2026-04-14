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14 abr 2026 Actualizado 16:20

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Santa Marta

Cierre programado en la Variante de Ciénaga este 14 de abril por mantenimiento vial

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores a acatar la señalización y las indicaciones de los agentes durante la jornada.

Variante Ciénaga

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Santa Marta

Las autoridades anunciaron un cierre programado en la Variante de Ciénaga, Magdalena para hoy martes 14 de abril, debido a labores de mantenimiento vial. De acuerdo con la información oficial, la restricción se extenderá hasta las 5:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

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Como medida alterna, se habilitó el paso por el casco urbano del municipio de Ciénaga a través del Paso Nacional. “Los vehículos están transitando por el perímetro urbano, por la vía antigua desde la ‘Y’ de Ciénaga hasta donde finalice el puente de la variante” dijo la mayor Gloria Calvo, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento del Magdalena.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores a acatar la señalización y las indicaciones de los agentes durante la jornada, con el fin de garantizar la seguridad vial y mantener la movilidad en la zona mientras se ejecutan los trabajos.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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