Cansados de intimidación: campesinos en Caquetá denuncian que los obligan a participar en asonadas

Colombia

Nuevas evidencias conocidas por Caracol Radio dejaron al descubierto la presunta estrategia de presión ejercida por disidencias de las FARC contra comunidades campesinas en el departamento de Caquetá, con énfasis en zona rural de San Vicente del Caguán.

Se trata de audios en los que se estaría organizando el envío de civiles para enfrentar a la Fuerza Pública en la vereda El Diamante.

En los mensajes, se solicita a cada grupo de personas aportar al menos tres personas para concentrarse desde las 6:00 a. m. en un punto conocido como “Casa Rosada”, con el fin de coordinar acciones en terreno.

Según el contenido de los audios, los participantes deben ir preparados incluso para permanecer varios días en la zona, llevando elementos como hamacas y provisiones, lo que se puede ver como una planificación prolongada de estas actividades delictivas contra la fuerza pública.

Uno de los principales responsables de estas intimidaciones a alias “Pantera”, integrante de la comisión de finanzas del frente Rodrigo Cadete del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura bajo el mando de alias “Calarcá”.

De acuerdo con el perfil conocido, alias “Pantera”, identificado preliminarmente como Jorge Fabián Londoño, llevaría cerca de seis años en la organización ilegal y tendría influencia en varios municipios del Caquetá, entre ellos San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y El Doncello.

Asimismo, estaría vinculado a procesos judiciales por delitos como secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Comunidad denuncia presión

Caracol Radio, por otro lado, conoció comunicaciones de campesinos de la región que aseguran que estos audios no son hechos aislados, sino parte de una dinámica constante de presión por parte de grupos armados ilegales.

Según los testimonios, los habitantes son obligados a participar en asonadas contra el Ejército, pese a que afirman no han tenido conflictos con los uniformados. Además, denuncian el incremento sostenido de extorsiones bajo la excusa de brindar “seguridad”.

“Estamos cansados y presionados todo el tiempo”, señaló uno de los denunciantes, quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias.