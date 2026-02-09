Disidencias de ‘Calarcá’ amenazan con minar zonas rurales de Caquetá para frenar ingreso de Ejército

Colombia

Caracol Radio conoció en exclusiva un audio en el que alias ‘Pantera’, señalado como uno de los hombres con control territorial dentro de las disidencias de ‘Calarcá’ en zonas rurales de Caquetá, amenaza directamente a comunidades campesinas con la instalación de minas antipersonales.

El mensaje, fue dirigido a un grupo comunitario identificado como Asocaguayas; y en él, ‘Pantera’advierte que a partir de ahora no responderán por personas que ingresen a los montes, al asegurar que comenzarán a minar estas áreas.

Según el audio, la decisión se toma como represalia porque, afirma, la comunidad no ha colaborado para impedir el ingreso del Ejército Nacional a la zona.

“Vamos a comenzar a minar los montes (…) cero personas entren a los montes (…) ver si es capaz de sacar las unidades del Ejército Nacional”, se escucha decir a quien se identifica como integrante del frente Rodrigo Cadete, en un mensaje que genera preocupación por el riesgo para la población civil que vive en esas zonas.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el audio ya está en poder de las autoridades, que adelantan verificaciones y análisis de inteligencia.

Fuentes señalaron que alias ‘Pantera’ haría parte de la comisión de finanzas de la llamada bolsa del Guayas, bajo el direccionamiento delictivo de Sneider Suárez.

Las autoridades aclararon además que existe confusión por la identidad del cabecilla, debido a que previamente fue capturado otro hombre con el mismo alias. Sin embargo, se trata del hermano del detenido, quien habría asumido el control criminal tras la captura.

El uso de minas antipersonales está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y ha sido una de las prácticas más letales para la población civil en zonas de conflicto.