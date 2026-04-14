Medellín amplía inscripciones para proyectos artísticos que impulsen el talento local

Medellín mantiene inscripciones abiertas para proyectos artísticos que impulsen el talento local. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Administración Distrital amplía los plazos de inscripciones para aquellos artistas, gestores culturales, colectivos y organizaciones que deseen postular sus proyectos y propuestas.

El programa está dirigido a procesos culturales de las comunas 3, 9, 10, 11 y 13, así como a los corregimientos de Santa Elena, San Cristóbal, Altavista y San Sebastián de Palmitas.

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria contempla diversas líneas de participación, diseñadas para responder a las necesidades y características de los territorios, incentivando propuestas que contribuyan al fortalecimiento del tejido social.

“Este es el momento de convertir sus ideas en proyectos que transformen sus territorios desde la cultura”, expuso Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.

Las personas interesadas en postularse podrán realizar su inscripción a través del portal web www.medellin.gov.co/estimuloscultura/ppestimulos, donde también está disponible el portafolio completo, los lineamientos y los detalles del proceso.