Emergencia sanitaria en el Camellón de la Bahía por ruptura de tubería de aguas residuales

Santa Marta

Una emergencia sanitaria se registró en el Camellón de la Bahía de Santa Marta tras la ruptura de la tubería de impulsión de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Manzanares, que conduce hacia la EBAR Norte. De acuerdo con las autoridades distritales, la situación estaría relacionada con fallas en la planeación y ejecución de obras anteriores, lo que habría generado afectaciones en la infraestructura sanitaria de este importante sector turístico de la ciudad.

Le puede interesar:

Golpe a las ACSN en Zona Bananera, Magdalena: un abatido tras enfrentamiento con la Fuerza pública

La contingencia es atendida por la Gerencia de Infraestructura, la Oficina de Gestión del Riesgo y la empresa Essmar, que trabajan en la mitigación de los impactos. “Estamos atendiendo una emergencia de carácter sanitario, producto de la rotura de la línea impulsión Manzanares que llega hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales - EBAR Norte”, dijo Luis Felipe Gutiérrez, gerente de Infraestructura del Distrito.

Ante lo ocurrido la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., activó el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) para atender de manera inmediata el daño presentado en la línea de impulsión Manzanares, registrado a la altura del Camellón de la Bahía, ocasionado por la socavación del terreno en esta zona de la ciudad.