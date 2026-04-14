Angélica Lozano y Catherine Juvinao también pedirán la escisión de la Alianza Verde

La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Catherine Juvinao presentarán una solicitud de escisión de la Alianza Verde.

La petición oficial se hará próximamente tras la decisión de la Dirección Nacional del partido de buscar un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

Las congresistas rechazaron la postura mayoritaria de la colectividad y anunciaron que apelarán a la objeción de conciencia para no respaldar al candidato del Pacto Histórico.

Y es que las militantes del ‘Verde’ habían anunciado su intención de respaldar la candidatura de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Yo creo que es el fin de la Alianza Verde que construyó Mockus (...) La ola verde, que yo considero el mito fundacional del partido, reivindicaba unas causas que hoy no se ven representadas en el petrismo, ni en este Gobierno”, afirmó Juvinao en entrevista con 6AM W.

Por su parte, Lozano dijo que la decisión del partido “es lamentable” y desconoce la voz de las minorías.

En contexto: Alianza Verde se fractura por propuesta de respaldar candidatura presidencial de Iván Cepeda

La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó la escisión solicitada por Jota Pe. Hernández

La escisión que solicitarán las congresistas se suma a la exigida por el senador Jota Pe. Hernández, la cual fue avalada, por lo que iniciará su proceso jurídico.

“Hoy se aprobó el inicio de la escisión mediante la cual saldré del Partido Verde. Pero, ¡OJO! Seguiré siendo senador y sirviéndole a Colombia desde mi curul, solo que continuaré mi carrera política desde otra casa“, aclaró el congresista.

Así que la Alianza Verde podría dividirse en tres partes, en caso de que prospere la petición de Juvinao y Lozano.