Alianza Verde busca definir candidato presidencial y sus fuerzas internas

En medio de la división interna del Partido Alianza Verde, el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, pidió que la colectividad defina en su próxima convención el candidato presidencial al que respaldará como bancada.

El congresista aseguró que es el momento de tomar decisiones de fondo sobre el rumbo político del partido. “El que se elegirá no será el nuestro, porque hoy no tenemos las mayorías en el electorado, pero sí incidimos en su elección. Eso implica coincidencias y diferencias, y ahí debemos trazar una línea que nos permita disentir”, afirmó.

Sánchez también dejó claro que el partido no debe asumirse como parte del Gobierno, sino como un aliado con capacidad crítica. “No somos el partido de gobierno, seremos unos aliados. Eso nos da un lugar para escuchar a la ciudadanía, transmitir sus necesidades y transformar desde el ejercicio del poder”, señaló.

En su llamado, el representante insistió en la necesidad de construir una identidad clara hacia el futuro. “Espero un partido que le presente a los colombianos ideas claras de cómo ser distintos y hacerlo mejor, avanzar en lo que se haga bien y corregir lo que se hace mal en la administración del Estado”, agregó.

Además, subrayó que este es el momento de definiciones políticas sin retrocesos. “Retroceder no es una opción. Estar del lado del establecimiento que perpetuó la violencia, la corrupción y la desigualdad no es una opción para el Partido Verde”, enfatizó.

El congresista planteó tres puntos clave: “Escisión, sí. Unidad de partido para apoyar una candidatura, ojalá con el visto bueno de la dirección nacional. Y tercero, un acuerdo programático y de gobierno que interprete a la mayoría de las bases y de la ciudadanía”.

Duvalier concluyó que también es fundamental que el partido defina con claridad quiénes representan la centroizquierda, como esencia de la colectividad, y quiénes se ubican en la centroderecha.