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13 abr 2026 Actualizado 22:31

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Política

Conservadores y Cambio Radical se reunirán este miércoles para definir respaldo a la Presidencia

Las bancadas del Partido Conservador se reunirán en la mañana en el Salón de la Constitución del Congreso.

Laura Duarte@laurad_duarte

Luego de que el Partido de la U anunciara en la mañana de este lunes, 13 de abril, su decisión de respaldar la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para llegar a la Casa de Nariño, se sabe que habrá nuevas reuniones claves de los otros partidos tradicionales.

Este miércoles, 15 de abril, a las 7:30 a. m., se reunirá la bancada de Senado y Cámara del Partido Conservador en el Salón de la Constitución del Congreso de la República.

El objetivo del encuentro, por supuesto, será intentar lograr un acuerdo para definir a qué candidatura presidencial respaldarán.

Horas más tarde, en la tarde del mismo miércoles, también habrá reunión del Cambio Radical, en donde buscarán decidir entre los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Al encuentro se espera que asistan sus principales líderes políticos, entre ellos el director de la colectividad, Germán Córdoba; y Enrique Vargas Lleras y Fuad Char.

Estas decisiones serán claves, ya que sumado a la determinación de La U, podrían inclinar la balanza a favor de Paloma Valencia.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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