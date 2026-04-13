Conservadores y Cambio Radical se reunirán este miércoles para definir respaldo a la Presidencia

Luego de que el Partido de la U anunciara en la mañana de este lunes, 13 de abril, su decisión de respaldar la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para llegar a la Casa de Nariño, se sabe que habrá nuevas reuniones claves de los otros partidos tradicionales.

Este miércoles, 15 de abril, a las 7:30 a. m., se reunirá la bancada de Senado y Cámara del Partido Conservador en el Salón de la Constitución del Congreso de la República.

El objetivo del encuentro, por supuesto, será intentar lograr un acuerdo para definir a qué candidatura presidencial respaldarán.

Horas más tarde, en la tarde del mismo miércoles, también habrá reunión del Cambio Radical, en donde buscarán decidir entre los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Al encuentro se espera que asistan sus principales líderes políticos, entre ellos el director de la colectividad, Germán Córdoba; y Enrique Vargas Lleras y Fuad Char.

Estas decisiones serán claves, ya que sumado a la determinación de La U, podrían inclinar la balanza a favor de Paloma Valencia.