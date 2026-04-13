Precio del dólar en Venezuela HOY 13 de abril de 2026: BCV reporta aumento en las cotizaciones

De fondo: Imagen de referencia de bolívares venezolanos juntados con varios dólares estadounidenses. Sobre esta, una imagen traslúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para la apertura de la tercera semana de abril de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde el 12 de febrero la divisa norteamericana ha superado la cifra de 390 bolívares.

Se espera que, tras la reforma a la ley de minas, aprobada por la Asamblea de mayoría chavista, se consiga la apertura del país a nivel comercio y se ralentice la inflación, permitiendo la readopción del bolívar como principal moneda de preferencia para los hogares venezolanos.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 13 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 477,14880000 bolívares venezolanos (VES) para este 13 de abril de 2026, lo que significa un leve aumento respecto al cierre de la semana pasada (476,43420000 bolívares)

Esta proyección aplica también para las principales divisas internaciones. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 560,04863251 bolívares.

560,04863251 bolívares. Yuan chino: 69,88835996 bolívares.

69,88835996 bolívares. Lira turca: 10,68264309 bolívares.

10,68264309 bolívares. Rublo ruso: 6,19044270 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 13 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 536,4732 para compra - 550,3402 para venta

536,4732 para compra - 550,3402 para venta Banco Mercantil: 492,4690 para compra - 498,1714 para venta

492,4690 para compra - 498,1714 para venta BBVA Provincial : 492,4690 para compra - 507,3076 para venta

: 492,4690 para compra - 507,3076 para venta Banco Exterior: 518,1306 para compra - 579,9047 para venta

518,1306 para compra - 579,9047 para venta Banesco: 454,4311 para compra - 478,2064 para venta

454,4311 para compra - 478,2064 para venta Otras instituciones:: 523,6589 para compra - 545,0368 para venta

Delcy Rodríguez anuncia aumento del salario mínimo

Durante inicios del mes de abril de 2026 se llevaron a cabo protestas por parte de los trabajadores del país bolivariano en búsqueda de un aumento del salario mínimo, lo cual trajo la respuesta de la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de abril del presente año.

Según informa la agencia internacional Reuters, el gobierno haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada a finales de la semana pasada.

Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

También cabe acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades.

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó en su página web que los precios aumentaron un 13,1 % en marzo, mientras que en febrero la inflación fue del 14,6 % y en enero del 32,6 %, lo que hace que las estimaciones para el aumento del salario mínimo estén reservadas.

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