Dólar en Colombia para HOY 13 de abril de 2026: Banrep anunció aumento de precios a inicio de semana

De fondo: Imagen ilustrativa del dólar estadounidense, tomando como referencia el billete de 100 dólares, en el que aparece Benjamin Franklin (Crédito: Getty Images) / Sobre la imagen, fondo traslúcido de la bandera de Colombia.

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha anunciado las estimaciones para el comercio de dólares en el país durante el inicio de la tercera semana de abril de 2026.

Según esta entidad, la tasa de cambio nominal es el valor de la moneda nacional frente a una moneda extranjera, generalmente el dólar estadounidense, ya que esta es la divisa utilizada en la mayoría de las transacciones internacionales. En términos simples, indica cuántos pesos colombianos se deben pagar por un dólar.

El Banrep también menciona que, cuando la tasa de cambio aumenta, se habla de una depreciación del peso, lo que significa que la moneda colombiana pierde valor y se necesitan más pesos para comprar un dólar.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 13 de abril de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia cerrará la semana en en $3.675,29 pesos (COP) para este lunes 13 de abril de 2026. Esto representa un leve aumento en las cotizaciones respecto a cómo se manejaron a cierre de la semana pasada ($ 3.642,93 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,620 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

: 3,620 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Medellín: 3,590 pesos por compra y 3,740 pesos por venta.

3,590 pesos por compra y 3,740 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,620 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

3,620 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual se ubicó en 5.56% para marzo de 2026, lo que genera debates respecto a sus razones y las medidas necesarias para disminuir esta cifra.

Teniendo esto en cuenta, el Banco de la República fijó las tasas de interés en 11.25%, lo cual causó un choque con el ejecutivo, que busca ofrecer opciones financieras atractivas tanto para los ciudadanos como para el sector empresarial del país.

El objetivo de esta medida es mantener la inflación del peso cercana a un promedio económico estable (en torno al 3% anual, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo) para asegurar la confianza de la ciudadanía e inversores extranjeros en la adquisición de bienes y servicios.

El comportamiento del dólar a futuro estará intrínsecamente marcado por las tensiones internacionales que están afectando la economía mundial, pues, por ejemplo, el petróleo y sus derivados están teniendo aumentos significativos debido a la guerra que está librando Estados Unidos e Israel con Irán y Líbano, principalmente. El estado del estrecho de Ormuz representa un punto estratégico importante para el desarrollo del comercio mundial.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.