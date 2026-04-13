Ojo conductores: este el pico y placa en Bogotá para la semana del 13 a 17 de abril; evite multas

Colombia, y su capital Bogotá, es uno de los tantos países que ha implementado medidas como el pico y placa para mitigar los impactos del tránsito en la sociedad.

Así, en Bogotá, se configura como una medida de restricción vehicular que se aplica con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental.

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Ahora, desde enero de 2023, el pico y placa funciona bajo el modelo de placas pares e impares, que consiste en que los vehículos particulares solo pueden circular en días alternos, según el último dígito de su placa.

Esta medida, entonces, rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

Así opera el pico y placa en Bogotá de manera general:

Los días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Mientras que los días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

En esta línea, le contamos cuál será el pico y placa para la tercera semana de abril, es decir, del 13 al 17 de abril, es decir, los días hábiles de ese periodo.

¿Cómo funcionará el pico y placa en Bogotá la semana del 13 al 17 de abril?

Púes bien, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer la información por medio de su página web, Allí explicó que la medida de pico y placa para este periodo de tiempo funcionará así:

Lunes, 13 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes, 14 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles, 15 de abril : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves, 16 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes, 17 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Cuánto cuesta la multa en caso de que los agentes de tránsito le impongan un comparendo por transitar en pico y placa?

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Según las tablas de autoliquidación de 2026, la multa por infringir la medida de pico y placa está tipificada como tipo C, puntualmente la C14.

“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. dicen.

En este caso, la multa será de $633.232; sin embargo, no es solo monetaria, pues el vehículo también será inmovilizado por las autoridades.

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