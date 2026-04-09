Sergio Fajardo y Edna Bonilla promueven referendo para proteger la Constitución de 1991

El aspirante a la Casa de Nariño, Sergio Fajardo, afirmó que la defensa de la Constitución es clave para el futuro del país. “La Constitución de 1991 ha sido uno de los acuerdos más importantes que hemos hecho como nación. Nos ha dado derechos, libertades y garantías”, dijo.

Por tal motivo, el anuncio se realizó con el objetivo de contrarrestar las propuestas que buscan modificar o reemplazar la Carta Magna, defendiendo la permanencia de los derechos y garantías fundamentales consagrados en ella. Además, Fajardo destacó que este es un esfuerzo conjunto más allá de los intereses partidistas.

En su intervención, también dejó claro que aunque Colombia necesita reformas en áreas clave como salud, educación y justicia, estas deben realizarse dentro del marco institucional que ha sido establecido. “Las reformas se hacen con las instituciones, no destruyéndolas”, expresó.

Su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, agregó que este referendo es una “causa común” que debe involucrar a todos los sectores del país. “Es momento de que todos los colombianos nos sumemos, más allá de las elecciones y de los partidos”, señaló.

Cabe recalcar que el Comité Promotor, además de Fajardo y Bonilla, incluye figuras clave como el penalista Mauricio Pava; el Coordinador Político de la campaña, Martín Rivera y Federico Restrepo, gerente de la campaña.

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