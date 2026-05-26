Más de 865 mil ciudadanos habilitados para votar en Cartagena: autoridades garantizan seguridad

Cartagena tiene garantizadas las condiciones logísticas, institucionales y de seguridad para las elecciones de presidente y vicepresidente de Colombia que se realizarán este domingo, 31 de mayo, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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Así quedó establecido durante el Comité de Seguimiento Electoral realizado, este martes, con participación del Gabinete Distrital en pleno, autoridades electorales, organismos de control, Fuerza Pública y representantes de los partidos políticos, bajo el liderazgo de la secretaria General, María Patricia Porras Mendoza, en representación del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

En la jornada participaron delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Procuraduría, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo, Policía Metropolitana de Cartagena, Armada Nacional, Secretaría del Interior, Secretaría de Educación y demás entidades responsables del acompañamiento al proceso electoral.

De acuerdo con cifras de la Registraduría, más de 865 mil ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Cartagena, incluidos los corregimientos y zonas insulares.

Para ello serán habilitados 137 puestos de votación y cientos de mesas distribuidas en instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad. Cabe destacar que, en Bolívar, el potencial electoral supera el 1,7 millones de ciudadanos, y Cartagena en esa cifra representa más del 50%.

“La ciudad tiene hoy todas las condiciones institucionales para que los cartageneros salgan a votar con tranquilidad. Hemos articulado acciones con todas las entidades del Estado para garantizar una jornada transparente y segura”, expresó la secretaria General, María Patricia Porras Mendoza.

Porras explicó que desde el Distrito también se ha coordinado la continuidad de los servicios públicos para este día y la disposición operativa de las dependencias que apoyarán la logística electoral durante la jornada.

El Dadis, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED), mantendrá activos los protocolos de atención y monitoreo en salud, con disponibilidad de ambulancias articuladas con la red hospitalaria de la ciudad para responder ante cualquier eventualidad.

Por su parte, el delegado de la Registraduría para Bolívar, Ian Torres, destacó el acompañamiento institucional brindado por la Alcaldía de Cartagena y la articulación lograda entre todas las autoridades involucradas en el proceso.

“Ha sido importante el respaldo del Distrito en todos los aspectos logísticos y operativos de estas elecciones. Existe un trabajo coordinado entre las instituciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con plenas garantías”, manifestó.

La personera distrital, Eliana Simancas Tinoco, señaló que el Ministerio Público mantendrá presencia y vigilancia durante toda la jornada electoral para acompañar a los ciudadanos y atender cualquier situación relacionada con las garantías electorales.

“Los ciudadanos deben tener la tranquilidad de que sus derechos políticos serán protegidos y que las autoridades estaremos atentas al normal desarrollo de la jornada”, indicó Simancas.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, confirmó que las instituciones educativas oficiales habilitadas como puestos de votación están acondicionadas para facilitar el desarrollo de los comicios.

“La infraestructura educativa dispuesta para esta jornada está preparada para recibir a los votantes y apoyar el trabajo de la organización electoral”, sostuvo.

En materia de seguridad, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña, entregó un parte de tranquilidad y confirmó el despliegue de dispositivos especiales antes, durante y después de las elecciones.

“Hemos coordinado un plan integral de seguridad con todas las capacidades institucionales para acompañar el proceso electoral en Cartagena y sus corregimientos”, afirmó el oficial.

Durante el comité también se recordó a la ciudadanía que únicamente podrán votar con la cédula de ciudadanía física o digital.

“La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a los ciudadanos a participar masivamente en esta jornada democrática y a ejercer su derecho al voto de manera libre y responsable”, resaltó la secretaria General, María Patricia Porras Mendoza.

Las autoridades recomendaron acudir temprano a los puestos de votación, consultar previamente el lugar asignado por la Registraduría y atender las indicaciones de las autoridades electorales y de seguridad.

La elección presidencial de este domingo corresponde a la primera vuelta. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida, la segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio.