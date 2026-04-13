Aumento de crímenes en Atlántico: HOY lunes 13 de abril habrá marcha de rechazo y esto dice Policía

Continúa la preocupación entre los habitantes del Atlántico por cuenta del incremento de crímenes que se viene registrando en el departamento.

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De acuerdo con datos oficiales, en este primer trimestre del 2026 van más de 330 personas asesinadas, distribuidas de esta manera:

Enero: finalizó con 96 homicidios.

finalizó con 96 homicidios. Febrero : se reportaron 91 homicidios.

: se reportaron 91 homicidios. Marzo: cerró con 95 homicidios.

Y, en lo que va corrido de abril, se han reportado 49 homicidios, para un total de 331 homicidios.

La Gobernación del Atlántico anunció que se llevará a cabo un Consejo de Seguridad para tomar medidas que mitiguen la problemática.

Marcha

Ante este panorama de violencia, en el municipio de Baranoa se realizará una ‘Gran marcha por la paz y por la convivencia’. Esto teniendo en cuenta que en esa población, se han reportado 13 personas asesinadas en lo que va del año.

Esta movilización se dará a partir de las 7:00 de la mañana en la Plaza Principal, donde las personas asistirán con camiseta blanca.

Fiscal Especializado

La designación de un fiscal especializado se convierte en una de las principales apuestas de las autoridades para enfrentar el incremento de homicidios en los municipios del Atlántico, teniendo en cuenta que, según los diputados de la Asamblea, en los últimos tres años se ha evidenciado un aumento de hasta el 50% en los casos.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez, confirmó que el funcionario de la Fiscalía se dispuso con el objetivo de acelerar la judicialización de los responsables, muchos de ellos relacionados con bandas criminales.

Según las autoridades, municipios como Sabanagrande, Sabanalarga y Baranoa concentran gran parte de esta problemática, por lo que allí se focalizarán las acciones investigativas y operativas.