JD Vance, vicepresidente de EE.UU., dijo que el Vaticano debería “limitarse a cuestiones morales”

JD Vance. Foto: EFE. / KENNY HOLSTON / POOL ( EFE )

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, instó el lunes al Vaticano a “limitarse a cuestiones morales” en medio de la disputa cada vez más acalorada entre el mandatario Donald Trump y el papa León XIV sobre Irán.

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“Sin duda creo que, en algunos casos, lo mejor para el Vaticano sería limitarse a cuestiones morales... y dejar que el presidente de Estados Unidos se ocupe de dictar la política pública estadounidense”, declaró Vance en el programa “Special Report with Bret Baier” de Fox News.

El papa León XIV dijo el lunes que no teme las críticas del presidente Trump y reivindicó su “deber moral” de pronunciarse contra la guerra.

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Poco antes de partir a Argelia, el pontífice fue atacado por Trump por pedir el fin de la guerra con Irán.

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