Obispos de Italia y de EEUU apoyan al papa León XIV frente a las críticas de Trump

CIUDAD DEL VATICANO, 25/06/2025.- El papa León XIV afirmó que los obispos deben ser firmes y respetar las normas ante los casos de abusos, especialmente contra menores, en la meditación que les dedicó este miércoles en un acto en la basílica de San Pedro con ocasión de su Jubileo. EFE/ Matteo Pernaselci/ Dicasterio De La Comunicación Del Vaticano SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Matteo Pernaselci/ Dicasterio de la Comunicación del Vaticano ( EFE )

Los obispos italianos y estadounidenses expresaron este lunes su apoyo al papa León XIV, duramente criticado por el presidente estadounidense Donald Trump, que declaró que no es “un gran seguidor” del sumo pontífice.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos” advirtió el mandatario el domingo por la noche.

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Este lunes, el papa reaccionó ante los periodistas a bordo del avión en el que viajó a Argelia: “No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz”.

Asimismo, señaló que no tiene “miedo de la administración” estadounidense.

Por su parte, la Conferencia Episcopal italiana, que “reafirmó su plena comunión con el Santo Padre León XIV”, expresó este lunes en un comunicado que “lamenta” las “declaraciones dirigidas contra él en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

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“El papa no es un interlocutor político, sino el Sucesor de Pedro, llamado a servir al Evangelio, a la verdad y a la paz”, agrega el comunicado.

“Estoy consternado con que el presidente haya elegido escribir esas declaraciones tan desagradables hacia el Santo Padre. El papa León no es su rival, el papa tampoco es un político”, había señalado un poco antes el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, monseñor Paul S. Coakley.