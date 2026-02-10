El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es el Tenshoku Sodan Bar en Japón que escucha y aconseja a sus clientes con problemas laborales

Shota Umemoto, dueño del bar y presidente de la empresa LIA Staffing, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, donde dio detalles de cómo funciona Tenshoku Sodan Bar, el establecimiento en donde las personas con problemas laborales se desahogan e incluso buscan nuevos empleos.

Detalló que el promedio de edad de las personas que visitan su bar está entre 30 y 40 años, pues son aquellos que están afrontando su vida personal en pleno.

¿Quién aconseja a los clientes?

Aseguró que eso depende del cliente, pero destacó que las consultas se hacen hasta que la persona pueda encontrar un nuevo empleo.

¿Por qué acudir a un bar para desahogarse?

Explicó que en la sociedad japonesa no es común hablar de los sentimientos de las personas. “Existe el espacio entre amigos, pero es hasta ahí, las personas realmente no se abren sobre los problemas que tienen en el trabajo”, manifestó.

Expresó que, aunque en Japón hay agencias para búsqueda de un nuevo empleo, el Tenshoku Sodan Bar les permite expresarse libremente, ser escuchados y asesorados, lo que marca la diferencia.

¿Cuánto se cobra por el servicio?

“Es gratuito desde la primera consulta”, indicó.

