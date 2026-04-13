Grúa varada en la Avenida Caracas con calle 57: ¿qué rutas se están desviando?
Durante la tarde, la Avenida Caracas ha tenido problemas de movilidad por cuenta de una grúa varada en la calle 57.
Este lunes, 13 de abril, se han registrado problemas de movilidad en la Avenida Caracas con calle 57 debido a que una grúa está varada sobre la calzada de TransMilenio. La novedad se presenta en sentido norte-sur e impide que los buses puedan realizar sus rutas.
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Según ha informado TransMilenio, por cuenta de esta eventualidad la flota troncal continúa con paso restringido, mientras los servicios H20, F19, H27, F61 y H13 se siguen desviando por la NQS. Debido al tamaño de la grúa, no es fácil moverla hacia algún otro lugar.
Sumado a esto, durante la tarde de este lunes se han realizado desvíos para rutas zonales en la carrera 7 con calle 28 sentido norte - sur por cuenta de protestas. El servicio dual ML82 ha tenido que ingresar a la estación Museo Nacional debido a presencia de manifestantes del Colegio Mayor de Cundinamarca.
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Adicionalmente, el tráfico durante la tarde ha colapsado en algunos puntos de la ciudad debido a las fuertes lluvias en las siguientes localidades: Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme. También se reporta encharcamiento en la carrera 7 con calle 120, en sentido Sur - Norte.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....