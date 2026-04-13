Grúa varada en la Avenida Caracas con calle 57: ¿qué rutas se están desviando?

Este lunes, 13 de abril, se han registrado problemas de movilidad en la Avenida Caracas con calle 57 debido a que una grúa está varada sobre la calzada de TransMilenio. La novedad se presenta en sentido norte-sur e impide que los buses puedan realizar sus rutas.

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Según ha informado TransMilenio, por cuenta de esta eventualidad la flota troncal continúa con paso restringido, mientras los servicios H20, F19, H27, F61 y H13 se siguen desviando por la NQS. Debido al tamaño de la grúa, no es fácil moverla hacia algún otro lugar.

Sumado a esto, durante la tarde de este lunes se han realizado desvíos para rutas zonales en la carrera 7 con calle 28 sentido norte - sur por cuenta de protestas. El servicio dual ML82 ha tenido que ingresar a la estación Museo Nacional debido a presencia de manifestantes del Colegio Mayor de Cundinamarca.

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Adicionalmente, el tráfico durante la tarde ha colapsado en algunos puntos de la ciudad debido a las fuertes lluvias en las siguientes localidades: Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme. También se reporta encharcamiento en la carrera 7 con calle 120, en sentido Sur - Norte.