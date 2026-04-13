Golpe a las ACSN en Zona Bananera, Magdalena: un abatido tras enfrentamiento con la Fuerza pública

Golpe a las ACSN en la Zona Bananera,Magdalena: un abatido tras enfrentamiento con la Fuerza pública/ DEMAG

Santa Marta

Un presunto integrante del grupo delincuencial Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocido como “Los Pachenca”, fue abatido en medio de un enfrentamiento armado con unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Zona Bananera, Magdalena.

Según la información entregada por las autoridades, el operativo se desarrolló en el sector que comunica el corregimiento de Prado Sevilla con la vereda La Palmira, durante labores de patrullaje que fueron atacadas por integrantes de esta estructura criminal.

Los hechos se registraron mientras las unidades adelantaban labores de patrullaje, momento en el cual fueron atacadas, generándose un intercambio de disparos que dejó como resultado la neutralización de uno de los presuntos integrantes de esta estructura criminal y un uniformado herido.

Le puede interesar:

Vendaval en Chibolo, Magdalena deja 400 viviendas afectadas

En el proceso de verificación del terreno, fue ubicado un campamento con capacidad para aproximadamente 20 personas, donde se hallaron elementos de intendencia como uniformes pixelados, prendas negras, brazaletes alusivos a este grupo ilegal, equipos móviles y munición de diferentes calibres, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.