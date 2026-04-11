Vendaval en Chibolo, Magdalena deja 400 viviendas afectadas

Un fuerte vendaval registrado en el municipio de Chibolo dejó un saldo de 400 viviendas afectadas y múltiples daños estructurales en el casco urbano, según el balance preliminar entregado por las autoridades del departamento.

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La secretaria de Gestión del Riesgo del Magdalena, Vanessa Cardenas, explicó la situación y el trabajo articulado que se adelanta en el territorio.

“En este momento, el departamento, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión de Riesgos y Cambio Climático, está trabajando de manera articulada con el municipio de Chivolo. En el cual, en este momento, la Secretaría Municipal acaba de terminar el censo de afectados, y contamos con 400 viviendas afectadas, de las cuales 60 están en pérdida total por el vendaval que ocurrió el día de ayer (viernes)”, dijo la funcionaria.

Cardenas también detalló el tipo de daños ocasionados por el fenómeno natural: “Este vendaval dejó afectaciones claramente en techos levantados, paredes agrietadas, y tenemos colapsos totales y parciales en algunas viviendas, así como caída de árboles y afectaciones en uno de los colegios de este municipio. Todas estas afectaciones se dieron en el marco del casco urbano. Hasta el momento no tenemos reportes de ningún corregimiento de este municipio”, sostuvo.

Las autoridades departamentales y municipales continúan con la verificación de daños y la atención a las familias afectadas, mientras se consolida el censo definitivo para determinar las ayudas humanitarias necesarias en el municipio de Chibolo.

Por su parte, el alcalde del municipio, Alberto Escobar, solicitó apoyo al Gobierno nacional por la magnitud de las afectaciones.

“Solicitamos apoyo a la Gobernación del Magdalena y al Gobierno nacional porque hoy nuestro municipio vive uno de los peores momentos, donde hay desastres naturales y no teníamos como prevenirlos”, dijo el mandatario.