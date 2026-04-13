Galán pide a MinJusticia revisar su capacidad para controlar detenidos con brazalete electrónico

Luego del intento de hurto en el sector del CAN, en Bogotá, que dejó a dos personas capturadas -una de ellas con detención domiciliaria -el alcalde Carlos Fernando Galán pidió al Ministerio de Justicia que revise y revele la capacidad de la cartera para pode ejercer control sobre las personas que cumplen sus condenas en detención domiciliaria.

Puede leer: Cruce de disparos en Bogotá: Policía frustró robo y capturó a dos delincuentes cerca al CAN

“El Ministerio nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo que haya detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no tienen capacidad, evidentemente, para controlarlos y para vigilar que no cometan a los crímenes. Así es, muy jodido, repito, enfrentar la delincuencia en Bogotá cuando hay delincuentes, condenados, detenidos, que pasan por el sistema judicial, y luego los dejan libres en medio del pago de su condena”, dijo Galán.

Le puede interesar: Parece que el hurto lo normalizaron en el Consejo de Política Criminal: sec. de Seguridad de Bogotá

Casos donde se han participado personas con detención domiciliaria

De acuerdo con el mandatario, en las últimas semanas en Bogotá se han presentado varios casos en los que han participado reincidentes y personas que portan brazalete.

“La semana pasada tuvimos el caso de un furgón donde trataron de robarlo y uno de los delincuentes también tenía brazalete y tenía papel aluminio para cubrir el brazalete. Y recuerden que en el caso de Diana Ospina, el conductor del taxi que la secuestró estaba en detención domiciliaria. Eso es completamente absurdo”, agregó el mandatario de la ciudad.

Cabe recordar que el último capturado por el robo en el CAN pagaba una condena de 6 años en detención domiciliaria por el mismo delito.