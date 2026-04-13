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13 abr 2026 Actualizado 18:46

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Bogotá

Galán pide a MinJusticia revisar su capacidad para controlar detenidos con brazalete electrónico

En las últimas semanas se han capturado más de tres personas que tenían brazalete electrónico.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images

Luego del intento de hurto en el sector del CAN, en Bogotá, que dejó a dos personas capturadas -una de ellas con detención domiciliaria -el alcalde Carlos Fernando Galán pidió al Ministerio de Justicia que revise y revele la capacidad de la cartera para pode ejercer control sobre las personas que cumplen sus condenas en detención domiciliaria.

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“El Ministerio nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo que haya detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no tienen capacidad, evidentemente, para controlarlos y para vigilar que no cometan a los crímenes. Así es, muy jodido, repito, enfrentar la delincuencia en Bogotá cuando hay delincuentes, condenados, detenidos, que pasan por el sistema judicial, y luego los dejan libres en medio del pago de su condena”, dijo Galán.

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Casos donde se han participado personas con detención domiciliaria

De acuerdo con el mandatario, en las últimas semanas en Bogotá se han presentado varios casos en los que han participado reincidentes y personas que portan brazalete.

“La semana pasada tuvimos el caso de un furgón donde trataron de robarlo y uno de los delincuentes también tenía brazalete y tenía papel aluminio para cubrir el brazalete. Y recuerden que en el caso de Diana Ospina, el conductor del taxi que la secuestró estaba en detención domiciliaria. Eso es completamente absurdo”, agregó el mandatario de la ciudad.

Cabe recordar que el último capturado por el robo en el CAN pagaba una condena de 6 años en detención domiciliaria por el mismo delito.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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