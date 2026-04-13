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13 abr 2026 Actualizado 14:54

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Medellín

Fue enviado a la cárcel presunto responsable de doble homicidio en Aranjuez

El hombre habría agredido a una de sus víctimas, al parecer, porque esta chocó accidentalmente contra uno de sus hombros.

Captura - esposas - referencia. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Captura - esposas - referencia. Imagen de referencia. Foto: Getty Images / ronstik

Captura - esposas - referencia. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Yesenia Palacios Salazar

Medellín

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre de 26 años, señalado de asesinar a dos personas con arma blanca en la comuna 4 (Aranjuez) de Medellín.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 5 de abril. Según las autoridades, el presunto responsable, identificado como Jhonatan Palacios Saucedo, agredió a la primera víctima, de 18 años, con un arma cortopunzante, al parecer porque esta chocó accidentalmente contra uno de sus hombros. El joven falleció posteriormente en un hospital.

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La segunda víctima, un hombre de 31 años, intentó impedir la huida del supuesto agresor y recibió una herida en el pecho, lesión que le ocasionó la muerte en el lugar.

Lea también: Ataque armado en Marinilla dejó a un muerto y dos heridos, entre ellos, un menor de edad.

Palacios Saucedo fue imputado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tras su captura en flagrancia por parte de la Policía Nacional.

El acusado no aceptó los cargos imputados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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