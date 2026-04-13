Fue enviado a la cárcel presunto responsable de doble homicidio en Aranjuez

Captura - esposas - referencia. Imagen de referencia. Foto: Getty Images / ronstik

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre de 26 años, señalado de asesinar a dos personas con arma blanca en la comuna 4 (Aranjuez) de Medellín.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 5 de abril. Según las autoridades, el presunto responsable, identificado como Jhonatan Palacios Saucedo, agredió a la primera víctima, de 18 años, con un arma cortopunzante, al parecer porque esta chocó accidentalmente contra uno de sus hombros. El joven falleció posteriormente en un hospital.

La segunda víctima, un hombre de 31 años, intentó impedir la huida del supuesto agresor y recibió una herida en el pecho, lesión que le ocasionó la muerte en el lugar.

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Palacios Saucedo fue imputado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tras su captura en flagrancia por parte de la Policía Nacional.

El acusado no aceptó los cargos imputados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.