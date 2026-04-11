Ataque armado en zona rural de Marinilla dejó a un hombre muerto y dos más heridos

Marinilla, Antioquia

Un ataque armado registrado en zona rural de Marinilla, en el oriente de Antioquia, dejó a un hombre muerto y dos personas heridas, entre ellas un menor de edad.

El hecho violento ocurrió en la vereda El Socorro, a unos 30 minutos del casco urbano del municipio, mientras los tres hombres se encontraban trabajando en un cultivo de granadilla. Los testimonios indican que un hombre llegó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra ellos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima mortal es un hombre sin identificar, de entre 20 y 25 años, quien recibió varios disparos en la cabeza. En el mismo hecho resultaron lesionados Jorge Iván Marín Soto, de 34 años, con heridas en el rostro y el tórax, y Alex Rodríguez Tolosa, de 16 años, quien sufrió una lesión en el abdomen.

Inicio de investigaciones

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen, que apunta a ser un ajuste de cuentas. Según lo que ha podido conocer, las víctimas provenían del departamento del Cesar y del municipio de El Bagre, y llevaban varias semanas residiendo en la zona antes del ataque.

Desde la Alcaldía de Marinilla anunciaron que se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la captura de los responsables.

En esta zona del oriente antioqueño se ha identificado la presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo y El Mesa, lo que es tenido en cuenta dentro de las líneas investigativas.