El Cuerpo de Bomberos controló un incendio en Manrique que dejó una vivienda afectada

Medellín

Según el reporte oficial del cuerpo de Bomberos, el incidente fue reportado en horas de la mañana del Domingo 12 de abril, específicamente en la carrera 32 con calle 84A, en el barrio Manrique, sector las Granjas.

Apróximadamente 15 unidades de bomberos trabajaron para controlar el incendio, esto con el fin de controlar la conflagración y evitar que las llamas comprometieran las viviendas aledañas.

El fuego pudo ser controlado y se confirmó que no hubo lesionados.

Hasta el momento no se han establecido las causas oficiales que originaron este suceso. El reporte inicial presume que pudo tratarse de la presencia de material reciclable como factor de propagación.

Actualmente, el cuerpo de bomberos adelanta las investigaciones correspondientes para determinar con precisión el origen del fuego, mediante la inspección de los daños materiales al interior de la estructura.