10 personas heridas deja choque de dos buses de servicio público en Medellín

Medellín

Un accidente de tránsito entre dos buses de servicio público se registró en la noche de este domingo 12 de abril en el centro de Medellín, dejando al menos 10 personas lesionadas.

La colisión de los dos vehículos ocurrió en la intersección de la carrera 50 con la calle 35, una zona de alto flujo vehicular en la ciudad. De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al lugar acudieron dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín para atender la emergencia.

Los organismos de socorro brindaron atención a 10 personas que resultaron heridas tras la colisión. Además, uno de los conductores quedó atrapado entre los vehículos y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

Las autoridades permanecen en el sitio acompañando la emergencia y avanzan en la investigación para establecer las causas del accidente.