El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la alcaldía de Jorge Iván Ospina denunciamos ante la Contraloría su poca transparencia: Ana Erazo

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, estuvo la congresista del Pacto Histórico, Ana Erazo, quien se refirió al nuevo nombramiento de Jorge Iván Ospina como Interventor de la Nueva Eps.

El nuevo cargo de Ospina no cayó muy bien en varios sectores políticos, incluyendo al del Pacto Histórico, en el cual surgieron varias críticas.

Ana Erazo, quien también fue concejal de Cali hace dos periodos, es decir, durante el segundo periodo de la alcaldía de Ospina; afirmó que redactó varias cartas ante la Procuraduría, Contraloría y Personería en las que evidenció poca transparencia en la ejecución de los recursos y formas de contratar del exalcalde.

“Como fui oposición y conozco esos casos, pues no estoy de acuerdo con que se le haya entregado esta tarea por parte del Gobierno Nacional”, afirmó la representante.

Lea también: Sanear la Nueva EPS y capitalizarla será clave para evitar su liquidación: nuevo interventor Ospina

La congresista fue enfática en que el tema de la salud es complicado y merece un debate amplio, aún más en temas de la reforma: “Poner una persona de ese tipo de cuestionamiento no me deja un sinsabor”

Por esta razón, Ana Erazo hace un llamado a los congresistas actuales a que se realice un control político a los meses de gestión que le quedarán a Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: