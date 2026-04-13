Del reinado al aula: becas cambian el futuro de jóvenes en Barranquilla

El Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla, en alianza con la Fundación Carnaval Universitario, entregó becas de educación superior a las 36 reinas 2026, permitiéndoles acceder a programas técnicos, tecnológicos, profesionales, posgrados e idiomas.

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Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo personal, académico y comunitario de jóvenes líderes de los barrios, quienes ahora podrán fortalecer sus capacidades con una formación alineada a sus intereses, gracias a procesos de orientación vocacional.

Amplia oferta académica y respaldo institucional

La oferta educativa incluye carreras como Administración de Empresas, Comunicación Social, Derecho, Psicología, Ingeniería Industrial, Marketing Digital, entre otras, con el respaldo de instituciones como la Universidad del Norte, Uniminuto, CUC, Universidad Simón Bolívar, Universidad Sergio Arboleda, CEIPA y Unitecnar.

En este contexto, se destaca el caso de Gicel Vanessa Vega Castro, Reina del Carnaval Popular 2026, quien accede a una beca del 100% para estudiar Comunicación Social gracias a la alianza entre Uniminuto y la Fundación Carnaval Universitario, una apuesta que reconoce el talento, el liderazgo y el potencial transformador de las reinas populares.

“En Uniminuto vemos en la cultura un motor de cambio capaz de abrir oportunidades. Por eso, trabajamos en alianzas estratégicas con el Carnaval de Barranquilla para impulsar la formación de jóvenes líderes”, afirmó el rector Danilo Díaz Carmona.

Un programa con impacto social sostenido

Esta estrategia se articula con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Barranquilla, promoviendo inclusión y oportunidades educativas para las jóvenes. “Con estas becas reafirmamos nuestro compromiso con la educación como una herramienta real de transformación”, expresó Juan Carlos Ospino, director de Carnaval de Barranquilla.

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Por su parte, Fernando Navarro, presidente de la Fundación Carnaval Universitario, destacó que desde 2008 más de 500 reinas han sido beneficiadas, consolidando este programa como una de las iniciativas sociales más importantes del Carnaval, con una inversión anual que supera los mil millones de pesos. Con esta entrega, se cierra el ciclo de premiaciones 2026 y se proyectan nuevas oportunidades para el 2027.