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Debate por bloqueos en Santander: ¿Hay temas políticos en medio del paro por avalúo catastral?

Jorge Flórez, concejal de Bucaramanga, y Tatiana Muñoz, vocera del paro en Santander, debatieron en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de los bloqueos en el departamento que afectan a miles de personas.

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Para el concejal, la afectación ha sido de tal magnitud que incluso se han visto perjudicadas las personas que intentan desplazarse desde y hasta el aeropuerto Palonegro. Aseguró que tienen que bajarse de sus carros, montarse en moto, caminar e incluso exponerse a ladrones en el camino.

“Esto ha generado molestia y malestar en la gente”, dijo.

Expuso que en Bucaramanga la comunidad lleva arrastrando con altas tarifas en el avalúo catastral desde hace varios años, pues “los alcaldes se van al tope máximo”. No obstante, dejó entrever que los bloqueos y manifestaciones no solo son por este tema económico, sino por cuestiones políticas.

¿Qué dice la vocera de las manifestaciones?

Muñoz arremetió contra el concejal y aseguró que está “muy desinformado” e incluso le pidió “validar los chismes de cocina que le llegan”.

Sobre los cuestionamientos en su contra por sus vínculos con el Centro Democrático y Paloma Valencia, candidata presidencial, respondió que no es militante de ese movimiento, por lo que negó que el paro tenga que ver con fines políticos.

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“La movilización se hace por el silencio de las instituciones y la incapacidad para resolver el tema de los avalúos que pone en riesgo la propiedad privada de millones de colombianos”, explicó.

Cercanía con el Centro Democrático

La vocera del paro reconoció que sí participó en elecciones en su municipio y fue avalada por el Centro Democrático, aunque aclaró que renunció al partido porque “tenía grandes diferencias referentes a catastro y otras luchas”.

Finalmente, sostuvo que no es amiga de Paloma Valencia. “Sí me he reunido con ella porque yo no llevo la causa desde ahorita. Invito a que vean mi historial, siempre he denunciado la mala reglamentación”.

Escuche la entrevista completa aquí: