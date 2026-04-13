¿Cuándo es el partido de Nacional (Uru) vs Tolima? Fecha y hora del duelo por Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima cayó en la Liga Colombiana antes de la segunda fecha de Copa Libertadores y ya son tres partidos seguidos que no conoce la victoria. El Pijao perdió contra el Deportivo Pasto en condición de visitante por 1-0 y este resultado le puso fin a una racha de ocho partidos oficiales sin perder (ganó 4 y empató 4).

En sus últimos 9 partidos como vistante en todas las competiciones, Tolima empató 5 veces y perdió otras 3, así que su primera visita a Uruguay llega en un momento complicado.

En su debut del certamen internacional igualó 0-0 contra Universitario de Perú el pasado 7 de abril, cuando el Club Pijao jugó en condición de local en la ciudad de Ibagué.

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Nacional ha sido irregular como local en 2026, ganando en los 90 minutos solo 2 de sus 5 presentaciones oficiales en Gran Parque Central. Además de haber ganado apenas 8 de sus 17 duelos en casa ante rivales colombianos, dato que tampoco generará confianza entre sus hinchas.

Un gol encajado en el minuto 95 le impidió a Nacional iniciar su paso en la fase de grupos sumando los tres puntos, sin embargo, un empate en Chile en condiciones adversas se podría considerar un resultado positivo.

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¿Cuándo se juega el partido?

Este será el primer duelo oficial entre Nacional (Uruguay) y Deportes Tolima, y se llevará a cabo en el estadio Gran Parque Central en la ciudad de Montevideo El balón rodará a partir de las 5:00 P.M hora Colombia. y usted podrá seguir la transmisión a través del portal web de Caracol Radio.