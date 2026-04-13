Institución educativa en Medellín desafía sismos e innova con ladrillos de material sostenible

Medellín

En alianza con la Universidad Unesp de Brasil, investigadores del ITM en Medellín han elaborado un innovador sistema de ladrillos antisísmicos que promete transformar la construcción en tema de seguridad. El invento mezcla caucho natural y cenizas de caña de azúcar, aprovechando los residuos industriales para crear piezas sostenibles capaces de absorber y disipar la energía de los terremotos.

Este material destaca por su gran flexibilidad y resistencia, no solo soportan cargas pesadas, sino que también ofrecen protección contra incendios. A diferencia del concreto tradicional, este sistema se deforma mínimamente durante un sismo para evitar que la estructura colapse.

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El diseño de estos ladrillos utiliza un modelo de conexión de encaje, similar a los bloques de juguete, permitiendo un montaje rápido y preciso. Esta versatilidad lo hace ideal para construir puentes peatonales, muros insonorizados, e incluso para reforzar los cimientos de viviendas ya existentes que necesitan mejorar su seguridad ante movimientos telúricos.

Con la obtención de una patente internacional, este proyecto posiciona a Medellín y sus centros educativos como referentes en ciencia aplicada a la economía circular. El desarrollo de materiales como este demuestra que es posible convertir desechos agrícolas en tecnología de punta para salvar vidas, creando una infraestructura más sostenible y resistente para el futuro.