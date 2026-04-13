Comandante de las fuerzas militares entregó balance y recordó a los soldados muertos durante 2026

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, dirigió una carta abierta al país para detallar los avances alcanzados durante sus primeros 100 días de gestión.

El alto oficial enfatizó que el fortalecimiento de la seguridad en las zonas más vulnerables y el acompañamiento a los procesos democráticos han sido los pilares de su comandancia.

El comunicado destaca el cumplimiento de objetivos en seguridad y la resiliencia de los 246.000 hombres y mujeres que conforman la fuerza pública, reconociendo tanto los logros operacionales como las pérdidas humanas recientes.

“Nos propusimos, en primera medida, fortalecer la seguridad, estabilizando las regiones más críticas del país y garantizando el desarrollo de las elecciones. Esto lo hemos cumplido y lo estamos haciendo”, manifestó el general López Barreto, subrayando que la presencia militar es hoy una realidad en los 32 departamentos.

Más allá de las métricas operativas sobre incautaciones de clorhidrato de cocaína y neutralización de cabecillas, datos que el oficial calificó como públicos y verificables, el balance se centró en el factor humano.

“En estos 100 días, lamentablemente, hemos perdido en combate 10 hombres y han resultado heridos 100 más. Esto nos demuestra que las Fuerzas Militares no están quietas: están trabajando por Colombia. Estos soldados son colombianos; son hijos de colombianos”, reveló con pesar el uniformado. Asimismo, resaltó que muchos de estos efectivos patrullan hoy las mismas regiones de donde son oriundos, sacrificando el tiempo con sus familias por llegar a los rincones más “olvidados del país”.

Además, recordó a los 69 militares y policías fallecidos en el accidente aéreo del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. “Su entrega, su valor y su compromiso con Colombia permanecerán por siempre en nuestra memoria, como ejemplo de lo que significa servir a la patria”, afirmó el jefe militar.

El control militar se ha extendido al ciberespacio, las selvas y las fronteras, con el fin de desarticular las economías ilícitas que alimentan el conflicto. Según el reporte, las operaciones especiales se mantienen con rigor para debilitar estructuras criminales bajo principios de disciplina y honor.

No obstante, el general López Barreto reconoció que el escenario actual impone retos constantes. “También quiero hablarles con sensatez, porque, claro que tenemos desafíos, necesidades y problemas que afectan a la población y al país. Somos conscientes de que no podemos parar, porque el conflicto evoluciona, la tecnología avanza, y eso exige que nosotros también lo hagamos”, puntualizó.