Identifican los 9 muertos tras operación contra estructura de alias ‘Naín’ en La Guajira

Ya fueron identificados los nueve cuerpos hallados tras la operación militar adelantada en zona rural de Uribia, La Guajira, en el marco del Plan Ayacucho Plus.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que las víctimas corresponden a hombres, entre ellos un menor de edad, y que el proceso de entrega se realizará bajo los procedimientos de la justicia penal militar.

La identificación se logró mediante análisis técnico-científicos realizados por equipos forenses que participaron en el abordaje de los cuerpos tras la operación.

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El golpe: desmantelan parte clave de la estructura

Las muertes se produjeron durante una ofensiva de las Fuerzas Militares en la vereda Kamuishisain, donde fueron abatidos nueve hombres señalados de integrar el anillo de seguridad y la red de apoyo de alias “Naín” o “El Menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como ‘Los Pachenca’.

Según el reporte oficial, la acción habría generado una afectación cercana al 75 % de esa estructura criminal.

En la operación participaron tropas del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional. Durante el operativo fueron incautadas armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas.

Alcance de la operación y situación en la zona

Durante la ofensiva, tres militares resultaron heridos leves y fueron trasladados al Hospital Militar.

Las autoridades sostienen que este resultado impacta de manera directa las actividades del grupo en La Guajira y Magdalena, donde tendría injerencia en narcotráfico, extorsión y control de rutas estratégicas.

La identificación de los cuerpos marca un nuevo paso en el proceso judicial tras la operación y abre la etapa de entrega a familiares, mientras se mantiene la ofensiva contra esta estructura armada en la región.