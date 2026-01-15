“Angie Rodríguez es una mentirosa”: Carlos Carrillo, director de la UNGRD

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga donde habló de diferentes polémicas y temas que se han generado alrededor de su función en la empresa, tanto con el Gobierno como con algunos funcionarios en específico.

En este espacio de La Luciérnaga el director de la UNGRD se refirió a cómo ha sido su gestión, indicó que se entregaron más de un millón de kits de asistencia humanitaria de emergencia, llegando al 80% del país, la entidad a día de hoy funciona, aunque no es perfecta, pero se le está cumpliendo a las comunidades.

Afirmó qué: “Es que la doctora Angie es una mentirosa” cuando dice que la entidad no está funcionando bien y que no se está ejecutando, aseguró que los pagos que se han realizado duplican el dinero de la vigencia.

Comentó que la cifra de la ejecución es engañosa y lo que dice la Doctora Angie es una cifra incorrecta: “ella dice, la cifra que sale en ese software, pero lo que no dice es que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo no se rige por el principio de anualidad, porque pues las afirmaciones que ella hizo pues son malediciones”.

Poder desmedido en DAPRE:

Cabe recordar que, en días anteriores, el director de la UNGRD se refirió a la denuncia pública contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, por acoso laboral y extralimitación de funciones. Carrillo afirmó que la situación laboral en el gobierno actual es la más complicada que ha presenciado en su carrera, destacando un ambiente de conflicto interno sin precedentes.

Carrillo comentó en ese entonces que la directora del DAPRE ha asumido roles que no le corresponden, como actuar como oficial de cumplimiento y organizar actividades políticas, lo que, según él, afecta el desempeño de sus funciones. El director de la UNGRD también señaló que la directora del DAPRE ha declarado una “guerra” en su contra, con declaraciones públicas y privadas que buscan menoscabar su reputación. Incluso, Carrillo mencionó que Angie lo ha relacionado de manera “falaz y canalla” con un suceso violento en la casa de sus padres.

La raíz del conflicto, según Carillo, se remonta a su oposición a que Armando Benedetti “saqueara políticamente” el Fondo de Adaptación, entidad que él dirigió por más de un año. Esta situación, según Carrillo, ha alterado los proyectos que él venía desarrollando y ha llevado a Angie a responsabilizarlo a él de problemas en el Fondo, mientras mantiene a las personas realmente responsables.

