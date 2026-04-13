Cómo ver Colombia vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

La Selección Colombia femenina jugará ante Chile por la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Esta será la sexta jornada del torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027 en el que solo dos equipos podrán tener el cupo directo para jugar la Copa del Mundo y tres más jugar el repechaje.

Colombia llega al partido luego de vencer a Venezuela 2-1 con anotaciones de Leicy Santos y Gisela Robledo. El equipo sufrió al comenzar abajo en el marcador, pero logró recuperarse y lograr la remontada que lo tiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con los mismos puntos de Argentina.

Colombia se ha enfrentado ante Chile en catorce ocasiones y solo ha perdido una vez. Las dirigidas por Angelo Marsiglia esperan mantener esta racha ante sus rivales en un partido que podría definir su cercanía al Mundial.

La última vez que Colombia y Chile se enfrentaron fue en la Copa América 2022. El equipo nacional venció 4-0 con anotaciones de Daniela Montoya, Mayra Ramírez, Leicy Santos y Catalina Usme.

Faltan tres jornadas (Argentina, Uruguay y Paraguay) para terminar el torneo clasificatorio para el próximo año y Colombia espera ser una de las asistentes de forma directa y no tener que ir a un torneo de repechaje para lograrlo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es Colombia vs. Chile?

Las selecciones femeninas de Colombia y Chile se enfrentarán este martes 14 de abril a las 8:00 p.m., hora colombiana en el estadio Pascual Guerrero.

¿Cómo ver Colombia vs. Chile?

El partido entre Colombia y Chile se podrá ver por la página del GolCaracol. También lo podrá seguir en el minuto a minuto de caracol.com.co.

¿Cómo formará Colombia ante Chile?

Katherine Tapia; Manuela Vanegas, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Ana María Guzmán; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo; Manuela Pavi, Leicy Santos, Linda Caicedo; Gisela Robledo.