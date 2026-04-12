Comunidades afro e indígenas del Valle exigen a la ANT cumplir entrega de tierras

Los recursos de esta tasa de seguridad se destinan a fortalecer la operatividad de la Fuerza Pública. Foto: Gobernación.

Comunidades afrodescendientes e indígenas del Valle del Cauca se sumaron al llamado para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) cumpla con los compromisos de entrega de predios en el departamento, en medio de cuestionamientos sobre la priorización de beneficiarios.

La solicitud se da tras un comunicado del director de la ANT, Juan Felipe Harman, quien afirmó que existen dificultades en la articulación con la administración departamental y la fuerza pública, lo que ha limitado el avance de la reforma agraria en la región.

“Las coordinaciones con la Gobernación del Valle y con la fuerza pública han sido complejas, lo que ha limitado significativamente la capacidad de avanzar en la recuperación y entrega de tierras al campesinado y comunidades étnicas del departamento”, indicó el funcionario.

Frente a estas declaraciones, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó que ya existe un comité de reforma agraria activo y que se han solicitado reuniones sin obtener respuesta por parte de la entidad nacional.

“Existen comunidades que han solicitado tierras y no han sido atendidas, pese a múltiples llamados. Usted solo ha puesto sus ojos en las tierras del Valle para entregar a poblaciones de otros departamentos. Usted no respeta a la gente del Valle”, señaló.

Según datos expuestos por la administración departamental, en el Valle del Cauca hay al menos 86 comunidades afrodescendientes y 16 comunidades indígenas que han solicitado acceso a tierras. Sin embargo, se ha cuestionado que predios disponibles estarían siendo asignados a comunidades provenientes de otros departamentos, lo que ha generado tensiones en zonas rurales.

En este contexto, organizaciones indígenas del departamento emitieron un comunicado en el que denuncian presuntos incumplimientos por parte de la ANT y solicitan la instalación urgente de un espacio de diálogo. Advirtieron que, de no concretarse avances, podrían convocar una minga permanente.

Entre las principales preocupaciones se encuentran la falta de respuesta a solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento y legalización de territorios, así como retrasos en trámites que impactan su permanencia cultural y territorial.

Las comunidades también pidieron evaluar el estado de la mesa de reforma agraria que se desarrolla con la Gobernación del Valle y otros sectores, además de la presencia de funcionarios del Gobierno nacional, incluido el director de la ANT.

A este pronunciamiento se sumaron consejos comunitarios afrodescendientes de zonas interandinas, quienes reiteraron el llamado al cumplimiento de compromisos adquiridos en diciembre de 2025.

“Las comunidades esperan que se materialicen los acuerdos para garantizar el acceso a tierras que ancestralmente les pertenecen”, señaló Valeria Gómez, vocera de los Consejos Comunitarios Interandinos.

Por su parte, representantes de la guardia cimarrona indicaron que el incumplimiento de los compromisos podría derivar en acciones legales y movilizaciones sociales, en defensa de los derechos territoriales.

“Este incumplimiento constituye una falta grave al principio de la buena fe y al deber institucional de garantizar los derechos territoriales de las comunidades negras colombianas, raizales y palenqueras”, añadió el capitán adulto mayor, Pedro Largancha.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Paz informó que se han facilitado espacios de diálogo y articulación institucional para atender las solicitudes de las comunidades.