Abren investigación a Claro por falta de información en precios de productos y ofertas en su página

Superintendencia de Industria y Comercio y el logo de Claro (Fotos vía Getty Images y redes sociales de Claro Colombia)

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Comcel (Claro) por posibles irregularidades en la información de promociones y ofertas pues la empresa “habría difundido promociones sin incluir condiciones esenciales como la identificación del beneficio, requisitos para acceder y monto o porcentaje del descuento”.

La empresa también afirmó que no habría suministrado de manera clara, veraz y oportuna la información relacionada con la cantidad de unidades disponibles de los productos ofrecidos en el comercio electrónico.

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“Al parecer no se habría informado de forma visible el precio de venta al público incluyendo todos los costos adicionales a los que hubiera lugar”, señaló la SIC en un comunicado.

En otro asunto, la empresa aseguró que estarían cobrando intereses por encima de los límites legales, en su sistema de financiación propio.

Problemas para pedir devolución

La SIC agregó que también habría un presunto condicionamiento del derecho de retracto. Al exigir, aparentemente, la presentación de la factura de compra como requisito para ejercer este derecho.

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En línea con esto la entidad cuestionó a la empresa de telefonía por no contar con mecanismos adecuados para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), que garanticen la orientación y asistencia a los consumidores respecto de la comercialización de bienes como equipos celulares, tecnología y electrodomésticos.