Restrepo confía en que Medellín pueda clasificar en Liga: “Aún hay posibilidades matemáticas”

Independiente Medellín cayó en el Clásico Paisa por la jornada 16 de la Liga Colombiana, un resultado que lo deja en una situación comprometida en la tabla. El Poderoso de la Montaña quedó ubicado en la casilla 14 con 17 puntos y una diferencia de gol de -1, quedando prácticamente al borde de la eliminación de cara a los cuadrangulares.

Tras el compromiso, el director técnico Alejandro Restrepo analizó lo sucedido y explicó las razones de la derrota, especialmente en los minutos finales del partido.

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“El segundo tiempo arrancamos bien, entre el minuto 10 y 15 empezamos a sufrir mucha fatiga en algunos, sabíamos que podía pasar y creo que los cambios, más allá de que se sentía que había buena actitud, no entraron bien en el juego. No pudimos generar situaciones claras de gol, llegamos al último tercio y tirábamos mal el centro, dábamos mal el pase y no rematábamos. Realmente siento que desde el minuto 60-65 ellos tampoco se sintieron claros. Nos empezaron a superar de a poco con hacer cosas sencillas y nosotros dejamos escapar esas oportunidades que generamos. Tomamos muy malas decisiones, sobre todo cuando teníamos el balón, más allá de que hicimos un esfuerzo grande para que no nos superaran”.

Alejandro Restrepo también fue autocrítico al referirse a los errores puntuales que marcaron el desarrollo del clásico, especialmente en los primeros minutos:

“Hoy no perdimos por pequeños detalles, creo que por inconsciencia propia. Se los dije a ellos, la bronca que tengo es esa: al minuto 3′ lo vas ganando y al minuto 10′ ya lo vas perdiendo por dos errores propios. La inconsciencia hoy de hacer esas cosas que no puedes dejar de hacer nos llevó a perder un partido con tres goles”.

Además, Restrepo se refirió a la dificultad que ha tenido el equipo para imponerse en este tipo de encuentros en los últimos años:

“Aún hay posibilidades matemáticas y vamos a intentar clasificar hasta que podamos. Sabemos lo importante que es sumar de a tres y hoy lo intentamos. Vimos a un equipo que se recuperó bien, intentamos poner a disposición de ellos todos los medios para que llegaran bien al partido, se veían de buen semblante. El equipo arrancó con intensidad, con buenas presiones y de ahí viene el primer gol inclusive, luego en varios pasajes era un juego de toma y dame”.