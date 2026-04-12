Gobierno reforzará medidas de protección para Paloma Valencia y fortalecerá seguridad a candidatos

Ante las intimidaciones registradas en una cuenta de la red social X, contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, el ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó que hoy en día todos los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales, cuentan con medidas de protección.

Como presidente de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, confirmó que desde el 19 de junio de 2025 activaron el CORMPE para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral.

Para lo cual, dispusieron de 100 personas de protección, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales, que le brindan la seguridad a todos los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales.

Además, el ministro aseguró que han brindado acompañamiento a los candidatos durante sus desplazamientos en los municipios, con funcionarios de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional.

Fortalecerán seguridad de Paloma Valencia

Tras la supuesta amenaza de muerte y los actos vandálicos en su sede de campaña de Bucaramanga, el ministro Benedetti confirmó que reforzarán las medidas de protección para la candidata presidencial Paloma Valencia.