Millonarios recupera jugador clave para el clásico ante Santa Fe por Liga: vea la convocatoria

Todo listo para el clásico capitalino de la fecha 16 del fútbol colombiano. A partir de las 2 de la tarde del domingo 12 de abril, Millonarios medirá fuerzas con Independiente Santa Fe en un duelo clave por mantenerse en la lucha por clasificar a la siguiente instancia del campeonato.

Aunque ambos equipos se encuentran por fuera del grupo de los ocho, el conjunto albiazul tiene grandes posibilidades de meterse en zona de clasificación, luego de la goleada que Junior de Barraquilla le propinó a las Águilas Doradas en el Estadio Cincuentenario. Entretanto, el León prácticamente debe ganar lo que le resta para clasificarse sin complicaciones.

Es por lo anterior que se espera un apasionante duelo en el Estadio El Campín: el ganador dará un paso importante de cara a los play-offs del primer semestre; el perdedor quedará prácticamente sin chance alguna de mantenerse en la disputa por el título.

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Millonarios recupera jugador clave para el clásico ante Santa Fe

Millonarios publicó a través de redes sociales la convocatoria del entrenador Fabián Bustos de cara al clásico bogotano ante Independiente Santa Fe y la principal novedad pasa por el regreso de Carlos Sarabia, lateral que se perdió los últimos tres encuentros del cuadro azul por lesión.

El joven defensor, con reciente paso por la Selección Colombia Sub-20, venía siendo titular indiscutido por sector derecho, pero unas molestias musculares le impidieron actuar frente a Fortaleza, Jaguares y O’Higgins por Copa Libertadores, duelos en los que curiosamente el azul no pudo ganar y sufrió en defensa. En su lugar estuvo Sebastián del Castillo (mediocentro improvisado como lateral) y Samuel Martín, pero ninguno logró desempeñarse al 100%.

Sarabia se entrenó con normalidad desde el viernes pasado e ingresó a la convocatoria de Bustos, quien seguramente le devuelva su lugar en el once titular.

Vea acá la convocatoria de Millonarios

Posible once titular de Millonarios

Diego Novoa; Sebastián Valencia; Jorge Arias, Édgar Elizalde, Andrés Llinás, Carlos Sarabia; Rodrigo Ureña, Mateo García, David Mackalister Silva; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras.