Bajas sensibles en Santa Fe: golpe al plantel antes del clásico y la Libertadores

A pocos días de compromisos determinantes, Independiente Santa Fe enfrenta un panorama complejo en su plantilla. El informe médico más reciente confirma varias ausencias sensibles que afectan directamente la planificación del equipo para el clásico capitalino frente a Millonarios y el duelo internacional ante Corinthians por Copa Libertadores.

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Entre los casos más preocupantes se encuentra el de Yilmar Velásquez, quien presenta un desgarro muscular en el isquiotibial derecho. Esta lesión, frecuente en esfuerzos de alta intensidad, requiere un proceso cuidadoso de recuperación para evitar recaídas. El jugador ya inició su rehabilitación, pero su regreso dependerá estrictamente de la evolución clínica en los próximos días.

Por su parte, el argentino Maximiliano Lovera sufre una contusión ósea acompañada de afectación en tejidos blandos en la cara externa de la rodilla derecha. Aunque no se trata de una lesión estructural grave, el dolor y la inflamación limitan su disponibilidad inmediata. Al igual que Velásquez, su incapacidad será evaluada progresivamente según la respuesta al tratamiento.

A este panorama se suma la incertidumbre por la presencia de Andrés Mosquera Marmolejo, quien reveló que sufre un desgarro en el gemelo. El guardameta, figura reciente en el duelo frente a Peñarol, tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico. Su evolución en los próximos días será clave para definir si puede estar disponible en estos compromisos determinantes.

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En cuanto a los jugadores que avanzan en sus procesos de recuperación, Mateo Puerta fue sometido a estudios diagnósticos que confirmaron un desgarro del recto femoral derecho. Este tipo de lesión muscular suele requerir varias semanas de reposo y readaptación física, por lo que su presencia en los próximos compromisos luce poco probable.

Finalmente, Ewil Murillo continúa su proceso tras una lesión del menisco externo en la rodilla derecha. Este tipo de afectación articular suele ser más delicada, ya que compromete la estabilidad y movilidad de la rodilla. Aunque su evolución es positiva, el cuerpo médico mantiene la cautela y definirá su regreso en función de su progreso.

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Con este panorama, Independiente Santa Fe deberá ajustar su esquema y buscar alternativas en su plantilla para afrontar dos retos clave en la temporada, en medio de un contexto donde las lesiones obligan a replantear estrategias en momentos decisivos.