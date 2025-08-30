No paran los robos, atracos y asaltos en edificios y conjuntos residenciales en Armenia

Las tres personas que hurtaron en un edificio en Armenia salieron como si nada con los hurtado. Foto: Cortesía cámaras de seguridad/ ciudadanos

Armenia

No para los robos en Armenia, dos hombres y una mujer ingresaron a un edificio y hurtaron en varios apartamentos y salieron como pedro por su casa con los elementos hurtados.

El hecho se presentó en la tarde del jueves 28 de agosto, uno de los afectados relató “para dar a conocer una noticia que sucedió el día jueves entre las 5:45PM y 6:20PM más o menos, un robo masivo en un edificio de aparta estudios ubicado en el norte de la ciudad, yo soy uno de los alcanzaron a robar, se metieron a 4 apartamentos y se robaron cosas de valor, El edificio al que se metieron se llama angular y queda en la calle 19 norte # 15 – 81”

Lo que resulta insólito para las víctimas y denunciantes es la facilidad con la que tres personas ingresar al edificio a los cuatro apartamentos, se llevaron las cosas de valor y salieron como si nada porque ni forzaron las puertas ni provocaron daños, “dijo una de las víctimas en redes sociales.

En videos de cámaras de seguridad del edificio, se ve claramente como los ladrones salen como si nada del lugar, después de hurtar varios apartamentos.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez señaló “cada que sucede un hecho que impacta a la ciudadanía como hurtos, atracos y homicidios y demás, pues de inmediato nos articulamos con nuestra policía, generamos los planes candados y demás. En especial con el tema de hurtos de los últimos días, generamos un nuevo plan, una nueva estrategia con el comandante departamento de policía.

Y agregó “reforzando la seguridad en la ciudad de Armenia en algunos puntos críticos reforzando nuestro plan cazador por si alguien nos da información de manera oportuna, porque como debes de saber situaciones como esta que ingresan a un edificio a hurtar varios pisos y nadie dice nada, sino hasta momentos después, pues ahí es donde solicitamos el apoyo de todos los ciudadanos.

Lo que preocupa a los ciudadanos es que este son varios los casos de robos, asaltos hurtos en conjuntos residenciales, edificios y hostales en zona urbana y rural en Armenia, y hasta el momento no hay ningún resultado de las autoridades ni de Policía ni de Fiscalía y tampoco se sabe si es una misma banda delincuencial o varias la que están operando en Armenia y tienen cercada a la ciudadanía con los robos, atracos y asaltos.